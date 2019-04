Theresa May negocia amb Tusk i Juncker la nova pròrroga del Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va parlar ahir amb el president del Consell europeu, Donald Tusk, i amb el cap de l'Executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, de cara a la cimera extraordinària que mantindran els líders europeus demà a Brussel·les per decidir la resposta a la petició britànica de retardar el Breixt fins al 30 de juny.

Les converses van tenir lloc ahir a la tarda, segons van confirmat des dels respectius gabinets de Tusk i Juncker, si bé no van transcendir detalls de la conversa, més enllà que es tracta dels contactes habituals per preparar la cimera.

May també va conversar telefònicament amb el primer ministre holandès, Mark Rutte, un dels seus principals suports al bloc comunitari, i avui viatjarà a Berlín i París per entrevistar-se amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, i amb el president francès, Emmanuel Macron.



Conversa telefònica

«En el Consell Europeu, hi debatrem la petició del Regne Unit d'ajornar encara més el dia del Brexit. És crucial saber quan i com ratificarà el Regne Unit el Tractat de Retirada. L'aprovació dependrà també de les garanties del Regne Unit per a una cooperació lleial», va informar Rutte a través de Twitter, després de la seva entrevista telefònica amb May.

L'holandès va afirmar que per a la Unió Europea ja no es tracta únicament que Londres pacti amb l'oposició que lidera el laborista Jeremy Corbyn una solució per salvar l'acord de divorci, sinó també que sigui capaç de demostrar que no bloquejarà el funcionament de la UE mentre encara sigui membre del club gràcies a una eventual pròrroga.

Tusk va plantejar el passat divendres a les capitals que, enfront de la pròrroga curta que demana May, la UE n'ofereixi una de major, de 12 mesos, fins al març del 2020, però amb un model flexible que permeti al Regne Unit deixar la UE abans si hi està preparat.



La fórmula de Tusk

La fórmula de Tusk, que ja han batejat en argot comunitari com a flextention, va ser acollida amb cautela pels països de la UE, molts dels quals estan oberts a considerar un retard d'un any, com és el cas d'Espanya, però subjecte a «condicions» clares, segons fonts europees.

En qualsevol cas, seran els caps d'Estat i de Govern de la UE els que examinaran i decidiran per unanimitat en la cimera que tindrà lloc demà a Brussel·les quina alternativa s'ofereix a May, si és que hi ha consens per oferir-li'n una, i evitar un divorci abrupte i caòtic dos dies després.