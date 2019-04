Trapero demana l'absolució i assegura que mai ha posat els Mossos al servei d'interessos independentistes

La defensa de l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, ha presentat l'escrit de conclusions provisionals a l'Audiència Nacional on demana l'absolució. La lletrada Olga Tubau remarca que Trapero "mai" ha posat els Mossos al servei dels "interessos polítics secessionistes" i que no ha "participat, intervingut ni compartit" el pla que, segons l'escrit, va idear el Govern i el Parlament de Catalunya per arribar a la independència i la proclamació de la república.

Així doncs, apunta que ni va participar ni tenia coneixement de documents que la fiscalia considera claus, com l'Enfocats. Durant 47 pàgines, la defensa de Trapero esgrimeix les passes que va fer el major per acatar les ordes judicials i defensa l'operatiu del 20-S i de l'1-O, com va fer quan va testificar al Suprem. També sosté que el coordinador del dispositiu policial de l'1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, mai va mostrar "desconfiança" cap als Mossos ni va dir que el pla fos "inoperant ni insuficient" per complir l'ordre del TSJC. I documenta que tenia un pla a punt dos dies abans del 27 d'octubre per detenir Puigdemont si la justícia li ho demanava.