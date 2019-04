El TS permetrà als presos recollir l'acta si són escollits a les eleccions

El Tribunal Suprem resoldrà avui si deixa en llibertat els presos que són candidats, segons van confirmar fonts jurídiques. La setmana passada, les defenses de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras i Raül Romeva van presentar escrits demanant el seu alliberament no només per poder fer campanya sinó també per garantir el dret a la defensa i acabar el que queda de judici des de fora de la presó.

Els magistrats resoldran els escrits avui i, previsiblement, deixaran sortir els presos que surtin escollits el 28 d'abril per recollir l'acta. El reglament del Congrés i el Senat estableix que l'acta s'ha de recollir presencialment i, per tant, el tribunal permetria que assistissin a la sessió de constitució de la cambra.

Tot i això, els set magistrats que conformen el tribunal que jutja l'1-O –encapçalats per Manuel Marchena- resoldrà avui els escrits presentats per les defenses dels cinc presos que opten a les eleccions al Congrés i al Senat (només Romeva). Ahir, també va anunciar que s'hi ha adherit la defensa de Joaquim Forn, candidat a l'alcaldia de Barcelona el 26 de maig.

Per tant, si es produeix aquest escenari, els presos podrien assistir el proper 21 de maig a la sessió de constitució del Congrés i pujar a l'estrada de la cambra baixa per jurar o prometre (ni que sigui per imperatiu legal) acatar la Constitució.

Segons fonts del Congrés, però, abans caldrà que vagin a la junta electoral provincial corresponent a buscar l'acta conforme són diputats electes i portar-la al Congrés. També hauran d'aportar documents i fer la declaració d'activitats. Uns tràmits, però, que no és obligatori que facin personalment. Ara bé, sí que estan obligats a anar a la sessió plenària a acatar la Constitució.

Ara bé, sí que estan obligats a anar a la sessió plenària a acatar la Constitució. Les mateixes fonts apunten que si no ho fan no completen els tràmits i, per tant, no poden exercir plenament les funcions de diputat i, entre d'altres, ni cobrarien ni podrien votar ni participar en les deliberacions.



Sobre la taula

Els magistrats també tenen sobre la taula la petició de fer debats electorals dins de la presó. La setmana passada, la Junta Electoral Central (JEC) va deixar en mans del Tribunal Suprem la decisió d'autoritzar un debat electoral de candidats a les eleccions del 28 d'abril a la presó de Soto del Real, tal com va demanar el cap de llista per Barcelona de JxCat, en presó preventiva a la presó madrilenya, Jordi Sànchez.

L'àrbitre electoral ha argumentat que l'òrgan competent per «decidir si mesures com les demanades són compatibles amb l'objecte de la detenció del candidat» és la sala presidida per Manuel Marchena, que està jutjant els dotze líders independentistes. Per això, a la resolució que ha fet pública la JEC després de la reunió del dijous passat, l'òrgan rebutjava resoldre la qüestió.