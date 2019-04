Bèlgica relaciona un fiscal espanyol amb l'espionatge a Puigdemont

La investigació de Bèlgica sobre les balises instal·lades al cotxe de l'expresident Carles Puigdemont inclou com a possible sospitós un fiscal de l'Audiència Nacional.

La policia belga assenyala en els seus informes Carlos Bautista Samaniego, un dels principals experts estatals en euroordres. Els agents el situen a final de gener del 2018 en un hotel de Brus-sel·les que consideren clau en l'operació d'espionatge arran d'una trucada d'una de les targetes SIM britàniques relacionada amb les balises.

Bautista Samaniego va assegurar ahir que a final de gener del 2018 era a Brussel·les per una trobada europea antiterrorista. En declaracions al diari Ara, Bautista va explicar que era a Brussel·les convidat per participar en el projecte francès de lluita antiterrorista Juppiter (Judges Prosecutors Involved in Tackling Terrorism).

Per la seva banda, Puigdemont va assegurar que el fet que la investigació de Bèlgica sobre les balises instal·lades al seu cotxe inclogui com a possible sospitós un fiscal de l'Audiència Nacional és «inquietant» i va demanar que continuï la investigació. Puigdemont va exigir que «en allò que pugui afectar l'Estat espanyol» en aquest cas, les autoritats espanyoles afrontin de ple «si hi pot haver connivències d'espais relacionats» amb els seus interessos.



Empara per intent de segrest

Paral·lelament, la mesa del Parlament va acordar encarregar un informe als serveis jurídics de la cambra sobre la petició que ha fet l'expresident de la Generalitat i diputat de JxCat Carles Puigdemont de demanar-li empara després que un empresari amenacés de pagar amb 100.000 euros el seu segrest.