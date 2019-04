El líder del PP, Pablo Casado, considera que l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques no té credibilitat i va arribar a assegurar que el fa «riure» perquè és «la multiplicació dels pans i els peixos». «Això és un laboratori culinari que ni Ferran Adrià», va proclamar. «A mi l'enquesta em fa el riure», va assegurar Casado en un acte a Menorca, on va treure credibilitat a les dades del CIS. De fet, va recordar que en l'últim sondeig ja va arribar a dir que l'enquesta era «una cistitis de Pedro Sánchez».



Dit això, va assenyalar que l'últim CIS «ja és una cosa sobrenatural». «Han canviat la cuina de la cuina. Això ja és escenificacions de nitrogen líquid, això ja és un laboratori culinari que ni Ferran Adrià», va destacar.

El PSOE celebra l'enquesta



Per part seva, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, va destacar que la macroenquesta estableix que el PSOE aconseguiria representació a pràcticament tot el territori estatal, davant del PP, que punxaria a « l'Espanya plurinacional», sense aconseguir diputats per les províncies basques i només un a Catalunya. Lastra va celebrar que el sondeig del CIS reflecteixi que la seva formació és el partit que «més confiança» genera entre els espanyols. No obstant això, va alertar que amb un alt nombre d'indecisos (el 25,3 %), que augmenten fins al 38 % si s'hi afegeixen els entrevistats que no saben o no contesten a la pregunta de qui votaran, «no hi ha dades completament fiables».



Paral·lelament, el secretari de Programes i Àrees Sectorials de Ciutadans, Toni Roldán, va evitar comentar els resultats de l'última macroenquesta del CIS i va dir al president d'aquest organisme que vagi «recollint la cuina» i deixant de fer enquestes que, segons Cs, afavoreixen el PSOE.

Podem alerta dels indecisos



El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar que destaca la dada històrica del 41 % d'indecisos, i va avisar que els partits s'enfronten «a la campanya més determinant de la història». La número dos de JxCat per Barcelona a les generals, Laura Borràs, va remarcar que la seva formació sempre obté pitjors resultats en els sondejos que en els comicis.