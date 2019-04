El CIS pronostica que la suma de PSOE i Podem obtindria la majoria absoluta el 28-A

La macroenquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) per a les eleccions generals del proper 28 d'abril dona la victòria al PSOE amb un 30,2% i entre 123 i 138 escons, seguit a gran distància pel PP amb el 17,2% i entre 66 i 76 escons. Segons l'enquesta, la candidatura de Pedro Sánchez podria obtenir la majoria absoluta del Congrés amb Unides Podem, que obté un 12,3% i entre 28 i 34 escons, més la seva confluència catalana, En Comú Podem, a la qual s'atorga un 0,6% i entre 5 i 7 escons. I fins i tot també amb Ciutadans, formació per a la qual s'estima un 13,6% de vot i entre 42 i 51 escons. Per altra banda, les formacions del centre i la dreta només podrien sumar 164 escons a la seva forquilla més alta, sumant el PP amb Cs, UPN i Vox, que es consolida com la cinquena força amb un 11,9% i entre 29 i 37 escons.

Entre les formacions d'àmbit territorial, puja també amb força Esquerra Republicana, a la qual el CIS calcula un 4,5% i 17 o 18 escons, mentre baixa JxCat, la nova marca del PDeCAT, a la qual només dona un 1,2% i quatre o cinc escons. El PNB, per la seva banda, apareix amb l'1,3% i sis escons, i Bildu surt amb un 1,1% i entre tres i cinc diputats. Finalment, el CIS calcula un o dos escons per a UPN a Navarra i per a Compromís a la Comunitat Valenciana, i dona opció a un diputat a Coalició Canària a Tenerife i fins i tot la possibilitat de dos escons al Partit Animalista (Pacma) a Barcelona i València.

L'estudi, que es presenta com el baròmetre preelectoral del mes de març, es basa en 16.194 entrevistes que s'han fet a 1.110 municipis de les 50 demarcacions més Ceuta i Melilla entre els dies 1 i 18 de març. Des que José Félix Tezanos va arribar al capdavant del CIS, els seus baròmetres només ofereixen dades brutes d'intenció directa de vot, però en aquesta macroenquesta ha hagut de tornar a la «cuina» per oferir una estimació de vot i un pronòstic de repartiment d'escons. Aquesta «cuina» es basa el càlcul que el 28 d'abril hi haurà una participació electoral del 75,8%, xifra superior a la de «les eleccions generals que es van fer després de la crisi econòmica del 2009 i les crisis polítiques des del 2011». Segons el seu parer, «aquesta participació serà propera al comportament electoral habitual de l'electorat espanyol abans de les crisis».

A l'enquesta es veu que el 86,6% dels enquestats té decidit que anirà a votar el 28 d'abril «probablement» (10,3%) o «amb total seguretat» (76,3%), però d'aquests només un 57,8% assegura tenir decidit el vot, mentre que un 41,6% segueix pensant-hi. Les principals disjuntives d'aquests votants tenen lloc entre el PP i Cs (11,9%), entre el PSOE i Podem (9,1%) i entre el PSOE i Cs (8,9%).

Entre els que ja tenen decidit el vot, el PSOE apareix en primer lloc amb un 18,9%, seguit del PP amb el 8,5%, Ciutadans amb el 7,1% i Unides Podem, que suma un 6,4% amb En Comú.

Pel que fa a la valoració dels líders, la taula torna a estar encapçalada per Pedro Sánchez, a qui els enquestats posen una nota mitjana de 4,1 punts, davant d'Albert Rivera (Cs) i d'Alberto Garzón (IU) amb 3,7 i 3,6 punts, respectivament. Al darrere hi ha Pablo Casado (PP) amb 3,3 punts i Pablo Iglesias (Podem) amb 3,1, i tanca la taula el president de Vox, Santiago Abascal, amb 2,6.

El socialista Pedro Sánchez és el preferit per presidir el proper govern, amb un suport del 28,8%, i més lluny apareixen Albert Rivera (13,2%) i Pablo Casado (10,9%). Només un 6,2% desitjaria veure Pablo Iglesias a la Moncloa. Segons els enquestats, el PSOE és el preferit per guanyar aquestes eleccions i així ho creu el 40,8% dels ciutadans, i també és el partit la victòria del qual es prefereix, amb un 29,2% de respostes al seu favor.

Pel que fa a Catalunya, ERC guanyaria les eleccions generals del 28 d'abril amb 17-18 diputats, mentre que el PSC quedaria en segona posició amb uns 12-14 escons. El sondeig projecta que els comuns quedarien en tercera posició amb 6-7 parlamentaris, mentre que JxCat i Cs es disputarien el quart lloc: la llista independentista podria obtenir entre 4 i 5 diputats i el partit d'Arrimadas 4. A més, el CIS pronostica 3 diputats per a Vox, que els aconseguiria íntegrament a la província de Barcelona, un per al PP i conclou que el Pacma podria entrar al Congrés amb un escó.

Respecte a les eleccions del mes de juny del 2016, ERC experimentaria un augment i aconseguiria guanyar per primera vegada unes generals a Catalunya. El 2016 va aconseguir 9 diputats i ara podria doblar la seva representació a la cambra baixa. El PSC, que el 2016 va obtenir els seus pitjors resultats a Catalunya en unes generals, amb 7 diputats, invertiria la seva tendència i també podria doblar els seus representants, mentre que En Comú Podem, que va guanyar les generals fa tres anys amb 12 escons, ara veuria retallada la seva representació a la meitat. JxCat, hereva de la CDC que es va presentar el 2016, baixaria dels 8 diputats que va aconseguir llavors amb Francesc Homs com a candidat a 4 o 5; Cs perdria un dels 5 que va aconseguir fa tres anys Juan Carlos Girauta, i el PP baixaria dels 6 de llavors a 1. La principal novetat és que Vox aconseguiria per primera vegada representació a Catalunya, amb 3 parlamentaris.

Els únics dos partits que aconseguirien representació a les quatre províncies catalanes serien el PSC i ERC, mentre la resta quedarien sense representació en una o més circumscripcions.



El PDeCAT, amb més «infidels»



El PDeCAT seria el que menys percentatge de fidelitat de vot mantindria a les eleccions del 28 d'abril respecte als últims comicis generals, segons l'enquesta preelectoral del CIS feta pública aquest dimarts.

D'acord amb les dades del CIS, el PDeCAT, que concorre a les eleccions amb les sigles JxCat, tindria una estimació de vots de l'1,2%, cosa que es traduiria en 4 o 5 escons davant dels 8 que va obtenir com a CDC el juny del 2016. El vot directe en l'enquesta és d'un 0,6%, i, segons el sondeig, el 39,3% dels qui van donar suport a CDC fa menys de tres anys ja tenen decidit tornar a votar la candidatura de JxCat.

És el percentatge més baix de fidelitat entre els principals partits. En el cas del PNB s'eleva al 67,1%; al 66,1% en el d'ERC; al 61,3% al PSOE; al 42,3% a Podem; al 41,3% al PP; i al 41% a Ciutadans. A més a més, és el partit del qual més fuga de vots hi ha cap a una altra força política, ja que el CIS recull que el 28,6% dels votants del PDeCAT el 2016 ja tenen decidit que ara donaran el seu suport a ERC.