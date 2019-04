En Comú Podem vol proposar una reforma del Codi Penal retroactiva per tal que els polítics independentistes empresonats, en cas de ser condemnats, puguin sortir en llibertat. Per fer-ho possible han creat un grup de treball amb diversos juristes com Martín Pallín o José María Mena per fer «un text més aclaridor sobre els delictes de sedició i rebel·lió».