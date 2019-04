Detenen un piròman que ha causat nou incendis en els últims dos anys

Imatge d'un vehicle calcinat per un dels incendis

Els Mossos d'Esquadra han detingut el piròman que suposadament ha causat nou incendis al Baix Empordà en els últims dos anys. Es tracta d'un home de 30 anys, veí de Palafrugell (Baix Empordà) a qui la policia li atribueix haver causat tres focs de forma intencionada a un centre de jardineria d'aquesta localitat. També se l'acusa d'haver cremat el turisme i la façana de l'habitatge de la propietària del centre i quatre vehicles més d'una finca de Parlavà. Els fets es remunten el gener del 2017 amb el primer incendi al centre de jardineria situat a l'avinguda d'Espanya. Es va cremar gran part del negoci i tot un magatzem i es va determinar que era intencionat. Tres mesos després, es van registrar dos nous focs intencionats.

El segon incendi al mateix centre de jardineria de Palafrugell (Baix Empordà) va ser el 13 d'abril del 2017 amb quatre focus diferents. A l'interior, els investigadors van trobar una ampolla de benzina i una caixa de llumins. Sis dies després, hi va haver un nou foc i també es va localitzar un líquid accelerant. El local va patir danys valorats en 1.000 euros.

El 29 d'abril del 2017 la propietària del centre de jardineria va denunciar que algú li havia cremat el turisme que tenia aparcat al seu habitatge de Palafrugell (Baix Empordà). Com a conseqüència de les flames, la façana del domicili va quedar afectat. El més següent, el 18 de maig, la mateixa víctima va patir un altre incendi. Concretament, al seu domicili. Algú li havia cremat la façana de la casa i part de l'interior.

Mentre els investigadors seguien investigant per trobar el culpable, el 5 de febrer del 2019 hi va haver un incendi que va afectar quatre vehicles en una finca de Parlavà (Baix Empordà). Un vehicle va quedar totalment calcinat i les flames van danyar també dos turismes i una motocicleta. Els propietaris van explicar als Mossos que havien vist com una persona fugia saltant la tanca perimetral amb un bidó de benzina a les mans.

La investigació va concloure que en tots els casos els incendis havien estat provocats seguint el mateix 'modus operandi'. Finalment, els Mossos van aconseguir identificar al presumpte autor i van emetre una ordre policial de detenció. El 5 d'abril la Policia Local de Santa Cristina d'Aro va localitzar i detenir el presumpte piròman.

El detingut, que té antecedents, té 30 anys i és de nacionalitat espanyola i veí de Palafrugell (Baix Empordà). Properament serà citat per presentar-se davant l'autoritat judicial competent de la Bisbal d'Empordà pels nou incendis.