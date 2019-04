El fiscal rebutja posar en llibertat els candidats en presó preventiva

La Fiscalia del Tribunal Suprem s'oposa a deixar en llibertat Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, tal com havien sol·licitat els seus advocats per garantir el dret a defensa i poder fer campanya el 28-A. El Ministeri Fiscal considera que la seva situació de presó s'ha examinat «de manera reiterada» durant la instrucció i, a més, creu que en les vuit setmanes de judici s'estan «consolidant les proves de participació» dels processats en els delictes que són objecte de l'acusació de la Fiscalia (rebel·lió i malversació).

L'informe, signat pel fiscal Fidel Cadena, apunta a la «gravetat» dels delictes i la importància de les penes sol·licitades –fins a 25 anys per a Junqueras- i creu que es manté el risc de fugida i de reiteració delictiva.

Per tant, qualifica de «raonable i proporcionat» mantenir-los entre reixes i considera que no hi ha cap vulneració al dret de tenir un «judici just».