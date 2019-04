El Govern impulsarà una llei de l'eutanàsia i del suïcidi assistit

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat que està "decidida a impulsar" des del seu Departament una llei de l'eutanàsia i del suïcidi assistit a Catalunya. En la sessió de control al Govern, Vergés ha argumentat que la responsabilitat de l'executiu és respondre a la demanda de la societat, després que el debat s'hagi reobert arran de la detenció d'un home a Madrid que va ajudar a morir a la seva dona malalta terminal. La consellera ha denunciat que "criminalitzar l'eutanàsia és impedir una mort digna" i ha criticat que sempre "topen" amb un codi penal espanyol que "es nega a canviar i entorpeix la majoria social catalana". "A Catalunya no hem esperat mai que ens facin la feina", ha reivindicat Vergés, que considera que "pertoca" impulsar una llei d'aquestes característiques amb els grups parlamentaris i l'executiu.

El Govern treballarà en dues línies. D'una banda, impulsarà una taula de partits aviat al Parlament perquè abordi la part que els pertoca: "la pràctica, les casuístiques, els requisits, com són les voluntats anticipades, com la gent pot decidir lliurement sobre la seva vida i la seva mort", ha explicat Vergés en declaracions als mitjans. Però aquesta part no servirà de res si no es fa efectiva la segona: la despenalització de l'eutanàsia al codi penal. Segons la consellera, l'eina que té el Parlament és enviar-ho al Congrés, de nou, per exigir-ne la "descriminalització", com ja van fer fa uns anys.

"El que fem és el que no fa l'Estat espanyol i el que no s'ha atrevit mai a fer", ha reblat Vergés, que ha criticat que fa 25 anys que està obert el debat de l'eutanàsia sense que s'hagi avançat en cap assumpte. "Criminalitzar l'eutanàsia és anar en contra de la voluntat lliure; nosaltres sempre som pioners, sempre anirem per davant i ho continuarem fent fins que sigui una realitat", ha garantit. A més, ha defensat que aquesta llei va "de voluntats lliures" i que "no exclou a ningú que pugui actuar respecte a conviccions". En aquest sentit, ha explicat que criminalitzar l'eutanàsia "obliga a les persones a haver de fer vídeos per a demostrar una voluntat inequívoca", com en el cas de Madrid.

Vergés no ha volgut marcar cap calendari per aquesta llei que abordarà les pràctiques de l'eutanàsia i el suïcidi assistit, però ha alertat que "ja n'hi ha prou": "No volem veure cap altre vídeo de ningú havent de demostrar una voluntat lliure que depèn de la pròpia vida".