El Govern retira del ple del Parlament el decret sobre habitatge per falta de suport

El Govern de Catalunya va decidir ahir retirar del ple d'ahir el decret llei sobre habitatge per manca de suports, norma que s'havia de sotmetre a votació per a la seva aprovació durant aquesta setmana a la cambra.

Ho van anunciar la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'ahir, en la qual el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va comunicar la seva intenció de no presentar-lo al Parlament. L'Executiu va assenyalar que el cicle electoral no està permetent trobar un espai de diàleg i de consens per tirar-lo endavant i treballar-ho «de manera tranquil- la i normalitzada», per la qual cosa confia que quan s'acabin els comicis podran aconseguir acords amb les altres formacions polítiques. «En aquests moments no hi ha hagut cap acord per tirar endavant aquest decret llei. El deixarem sobre la taula», va exposar la consellera i va dir que esperen trobar més consens quan tornin a plantejar la norma, a més de recuperar propostes que no s'havien recollit i millorar-la.