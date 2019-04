Dos inspectors del CNP diuen que mossos de paisà els van vigilar mentre actuaven l'1-O

Dos inspectors del CNP (número 88.009 i 75.137) ha afirmat que a l'escola Pau Romeva de Barcelona hi havia una parella de mossos de paisà que els vigilaven mentre actuaven l'1-O. Segons ha relatat, portaven equips "discrets" de comunicació a l'orella, una defensa extensible i "botes tàctiques". Dos agents més han corroborat aquesta versió sense apuntar si eren mossos. Tots ells han dit que van marxar amb un vehicle de titularitat de Presidència i van seguir les unitats d'ordre públic. A preguntes de l'advocat Xavier Melero, el primer inspector ha reconegut que van planificar on actuar el dia abans, i que mai se'ls va donar instruccions per actuar conjuntament amb Mossos. També ha dit que a Sabadell votants van "simular agressions" i un home els va dir que no podien actuar perquè "havien posat gent gran al davant".

Aquest inspector ha explicat que quan van arribar les unitats d'ordre es van trobar el carrer tallat amb dos cotxes de Mossos i cons situats a terra, i que els van haver de demanar que els deixessin passar. Ha explicat que van retirar un dels vehicles i que, després, "van desaparèixer".

Posteriorment, ha testificat un altre inspector del cos i un agent que van ser els que van donar l'alerta mentre feien tasques de "contra vigilància" i de paisà. Han explicat que van veure aquestes dues persones sospitoses, han reiterat la mateixa versió sobre la parella que portava "elements policials" i que, suposadament, els seguia i que anava de paisà a l'escola Pau Romeva de Barcelona. Ha explicat que quan van marxar les furgonetes d'ordre públic de la policia espanyola, el vehicle Seat Ibiza va sortir tot darrera d'ells per seguir-los. Tots han corroborat que el vehicle pertanyia a Presidència de la Generalitat.

L'agent 120.522 ha matisat, a preguntes de la defensa, que en cap cas ha dit que fossis Mossos però que sí portaven elements policials, tenien "actitud vigilant" i parlaven per l'equip de comunicació. El segon agent també ha dit que, per la seva experiència, creu que eren policies sense concretar al cos que pertanyien.

A preguntes del lletrat de Forn, Xavier Melero, els ha preguntat si sabien que aquell dia actuaven a Catalunya tres cossos policials i si les tasques de vigilància o contra vigilància les tenia "en exclusiva" el CNP. Un extrem que han dit que desconeixien. També han reconegut que no sabien amb qui comunicaven ni sabien si parlaven amb els concentrats.



Una "barricada" de taules i cadires

A l'institut Joan Boscà de Barcelona, el primer dels inspectors ha parlat que es van trobar una "barricada". A preguntes de la defensa de Cuixart, ha explicat que es tractava de taules i cadires situades "amb una profunditat de dos metres". El lletrat de Bassa, Mariano Bergés, li ha preguntat quant van trigar en desmuntar "aquesta barricada", i ha reconegut que van trigar només cinc minuts i que van retirar taules i cadires a mà.

Aquest inspector també va actuar a l'escola Nostra Llar de Sabadell, on ha dit que inicialment la gent estava en una actitud pacífica però situats "agrupats". Però que quan apartaven els votants "un a un i a mà, sense fer ús de les defenses" la gent començava a "simular agressions i cridar histèricament" i que això "fa reaccionar a la massa".

En aquest centre, ha dit que la gent estava organitzada per evitar que s'enduguessin el material electoral i que hi va haver gent que va "saltar pel pati" quan van veure la seva presència. "Van començar a arrencar cables i endur-se les urnes, estava tot perfectament organitzat", ha dit.