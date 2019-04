L'acusada de voler matar el marit a Mollerussa i intentar drogar-lo amb unes natilles amb sedants diu que eren per a ella

L'acusada de voler matar el marit colpejant-lo al cap amb una ampolla de cava després d'intentar drogar-lo amb unes natilles amb pastilles, a Mollerussa, ha negat els fets i ha dit que les natilles eren per a ella perquè es pren la medicació receptada pel psicòleg barrejada amb les postres. Ha afegit que després van pujar a fer-se un bany al lavabo i que el seu marit la va agredir perquè ella es va negar a mantenir relacions sexuals amb ell. Ho ha declarat en el judici que ha començat aquest dimecres a l'Audiència de Lleida i que està previst que s'allargui fins dijous.

La dona, en presó preventiva des d'aleshores i per la qual la Fiscalia demana vuit anys, ha explicat a l'Audiència que havia picat els medicaments i els havia barrejat amb les natilles per prendre-se-les ella i ha afirmat que no tenia la intenció de matar el seu marit. Tant l'home com les filles de la parella, però, han assegurat que la dona no pren medicació perquè "és més de teràpies alternatives", ha declarat una de les filles.

L'acusada ha afirmat que, després de dinar, tots dos van compartir un bany en què van prendre cava i que va ser ell qui la va agredir a ella per negar-se a mantenir relacions sexuals. En canvi, l'home ha assegurat que la seva dona li va oferir unes natilles amb nata de postres que tenien mal gust i que en pujar al lavabo el va agredir amb una ampolla de cava i altres objectes al cap. "Volia matar-me", ha sentenciat.

Segons la Fiscalia, ella va sortir primer del lavabo, va tirar el seu marit a terra i va començar a colpejar-lo amb l'ampolla de cava i amb un altre objecte i que, ferit, va aconseguir arribar fins a l'habitació de la seva filla i des d'allà trucar el 112. L'home estava tancat a l'habitació quan van arribar els Mossos d'Esquadra, que van haver de trencar un vidre de la porta d'entrada de l'habitatge per poder entrar.

Els agents van trobar la dona al bany, a l'interior de la banyera, amb un vidre a la mà amb el qual s'havia fet talls al canell.

L'agressió va passar el 5 de febrer de 2018 al domicili de la parella, al carrer Mestre Enric Subirós de la capital del Pla d'Urgell. La fiscalia demana per a l'acusada, M. D. C. D. L. R. R., de 53 anys, vuit anys de presó per un delicte d'intent d'homicidi. L'acusació particular sol·licita també una pena de vuit anys i la defensa l'absolució.