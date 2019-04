May i Merkel coincideixen en la importància de garantir que el Brexit sigui «ordenat»

Les mandatàries britànica, Theresa May, i alemanya, Angela Merkel, van reunir-se ahir durant una hora i mitja a Berlín i, segons el comunicat difós per Downing Street, van coincidir «en la importància de garantir una sortida ordenada del Regne Unit de la Unió Europea».

No obstant això, Merkel va mostrar-se partidària de l'alternativa proposada per Tusk, que planteja una pròrroga «flexible» del Brexit fins a final de març del 2020, amb la possibilitat que el divorci es faci abans si el Regne Unit resol els seus assumptes interns.

Posteriorment, May va anar a París per entrevistar-se amb Macron, a qui demanarà que doni suport al seu pla per fixar el 30 de juny com a nova data límit, segons va informar la BBC.