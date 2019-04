El mosso que va cridar «la república no existeix» diu que no volia ofendre

El mosso d'esquadra que va cridar «la república no existeix, idiota» a un manifestant independentista va al·legar que no volia ofendre i que es va referir a una dada «objectiva», i va advertir que la Generalitat prevaricaria si el sancionés a ell i no a l'agent rural amb qui va discutir en un ambient «hostil».

En un escrit, el mosso demana que s'anul·li la proposta de sanció per una falta lleu per la qual ha estat expedientat per Afers Interns, després del comentari que va proferir a un manifestant independentista, que anava vestit amb el seu uniforme d'Agent Rural de la Generalitat, en les protestes contra el Consell de Ministres a Barcelona del 21-D.

En el seu escrit de defensa, l'agent antiavalot subratlla que l'afirmació que «la república no existeix» és una «dada absolutament objectiva, reconeguda unànimement fins i tot pels mateixos polítics imputats en el procediment que se segueix davant el Tribunal Suprem». Sobre la paraula «idiota», el mosso al·lega que no pretenia ofendre l'agent rural.