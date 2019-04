Un inspector diu que Ponsatí era «la veu cantant» l'1-O a Ensenyament i tenia actitud «de completa resistència»

L'inspector del CNP (número 88.279) ha afirmat que l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí "portava la veu cantant" l'1-O a la seu del departament i que estava agafada de braços amb el seu escorta i amb una altra persona. "La seva actitud era de completa resistència a la intervenció, cridava i no es deixava anar, no era agressiva però va posar dificultats", ha explicat. Segons l'agent, Ponsatí (actualment a Escòcia) deia en castellà i en català que estava "a casa seva" i que no pensava marxar. A més, ha dit que quan van intentar aixecar l'home amb el que estava agafada, ell va treure una placa de Mossos i va dir que era "company". El mateix inspector ha situat el lletrat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, a l'escola Dolors Monserdà de Barcelona. Ha dit que es va identificar com a lletrat i va demanar veure l'ordre judicial. Segons relata, va seguir demanant explicacions després de llegir l'ordre a d'altres companys. "Els vaig dir que el lletrat ja tenia totes les explicacions i que allà no pintava res", ha explicat.

La presència de Van den Eynde en aquest centre ja va sortir en la sessió de dimarts, quan un inspector li va retreure al lletrat que li fes preguntes sobre això. "Permeti'm senyor lletrat, vostè va estar al col·legi Dolors Monserdà i sap perfectament com es produïen les intervencions, de fet vostè va fer de mediador", li va dir. Aquest dimecres, però, aquest inspector no ha dit obertament el seu nom i s'ha limitat a assenyalar "un advocat de la defensa".

Aquest inspector també ha explicat que van iniciar una actuació a l'escola Infant però es van retirar perquè van fer comprovacions i van veure que era privat. La interlocutòria del TSJC de Catalunya de 27 de setembre ordenava els cossos policials actuar en centres de titularitat pública. A l'Escola Projecte ha dit que van trobar-se molta gent gran situada al davant dels concentrats.