Rull: «Sigui quina sigui la sentència, ja hem guanyat el judici»

El cap de llista de JxCat per Tarragona a les eleccions del 28-A, Josep Rull, està convençut que sigui quina sigui la sentència, ja han guanyat el judici de l'1-O. "Hem estat capaços de posar en evidència, despullada de tota la seva parafernàlia, l'operació orquestrada per l'Estat profund per crear unes falses acusacions de rebel·lió, de sedició, de violència, de malversació... que no s'han produït mai", ha argumentat en una entrevista que publica aquest dimecres 'El Punt Avui'. De cara a les eleccions del 28-A, l'exconseller empresonat alerta que el PSC pot acabar sent el "cavall de Troia" des Catalunya mateix en permetre un acord amb Cs. I ha reivindicat que el vot a JxCat té una doble funcionalitat: aturar el tripartit de dretes i impedir una nova aplicació del 155.

Rull ha assegurat que el 28-A el món mirarà els resultats de les eleccions a Catalunya per veure si el cas català continua viu. "Només hi continuarà, als seus ulls, si hi ha una majoria independentista clara, inequívoca", ha afegit. A més, segons Rull, com més diputats i senadors independentistes hi hagi, més es podrà condicionar la política espanyola i, per tant, es podrà forçar el diàleg a favor d'una solució política al conflicte.

L'exconseller i candidat garanteix que JxCat no va a Madrid a bloquejar la política espanyola, però també afegeix que és evident que "sense diàleg de debò no es pot formar cap suport estable". Per a Rull, el tripartit de dretes és "el pitjor escenari" però considera que no s'ha d'utilitzar com un "espantall permanent" per demanar suport als independentistes a canvi de res.

Preguntat per la situació del PDeCAT i sobre un eventual risc de trencament, Rull respon que és una hipòtesi que no considera "de cap de les maneres".