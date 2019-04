Els sondejos dibuixen un escenari sense un guanyador clar a Israel

El partit del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i la coalició que lidera l'antic cap de l'Exèrcit Benjamin Gantz es disputaven ahir el primer lloc en les eleccions generals d'Israel, sense que estigués clar qui podria formar Govern, segons tres sondejos a peu d'urna.

Segons el Channel 12, el Partit Blau i Blanc de Gantz va aconseguir 37 escons, mentre que el Likud de Netanyahu en va guanyar 33. Les coalicions que tots dos formarien tindrien 60 escons cadascuna.

Per la seva banda, Channel 13 va donar 36 escons a cadascú, si bé va apuntar que la coalició que formaria Netanyahu obtindria 66 diputats a la Knesset. La cadena Kan va donar 37 escons al Partit Blau i Blanc i 36 al Likud, si bé també va donar la majoria parlamentària a Netanyahu amb 64 escons.

Tant Netanyahu com Gantz van declarar la seva victòria, després d'una jornada marcada per la baixa participació i l'escàndol provocat pel lliurament de càmeres ocultes per part del Likud als seus voluntaris en centres de votació de majoria araboisraeliana.

Les eleccions a Israel estaven ahir en mans dels indecisos. Mig milió de ciutadans dels 6,3 milions que estaven cridats a votar no sabien encara qui votarien ahir en les eleccions legislatives, segons el diari Maariv. «Potser aquesta és la campanya en què he vist més indecisos», va afirmar l'analista Moshe Gaon.