Troben el cos sense vida del jove espanyol desaparegut a l'Equador

El cos sense vida de Manuel Tundidor Cabral, un turista espanyol de 31 anys que va desaparèixer la tarda de divendres passat a l'Amazònia equatoriana, ha estat localitzat, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors.

El jove va ser vist per última vegada mentre es banyava al riu Jatunyacu, de la parròquia Tálag, a la regió amazònica de l'Equador. Des de llavors, una vintena de rescatadors del Cos de Bombers de Tena, Policia Nacional i Creu Roja han treballat en la seva recerca.

Tundidor viatjava acompanyat d'altres cinc espanyols cap a la localitat turística de Lacuna Azul i sense cap guia turístic. Ell i un altre amic van decidir creuar el riu nedant, mentre que els seus companys van preferir quedar-se a la vora, segons el seu testimoni.

El riu Jatunyacu està classificat amb un nivell de risc número quatre, el que significa que per navegar-hi cal fer-ho amb certes seguretats. Amb tot, hi ha trams del riu que sí que són aptes per a banyar-se.