Casado promet abaixar l'SMI a 850 euros i diu que cal parlar amb patronals i sindicats

El president del PP, Pablo Casado, va dir ahir al matí que abaixaria el salari mínim interprofessional (SMI) a 850 euros de cara al 2020, en una entrevista a Onda Cero, però va matisar després que abans d'aplicar la mesura ha de parlar amb patronals i sindicats.

A l'entrevista, Casado va afirmar que si arriba a la Moncloa compliria l'acord del Govern de Mariano Rajoy amb organitzacions socials i empresarials per augmentar l'SMI progressivament fins als 850 euros el 2020. L'Executiu de Pedro Sánchez va accelerar la pujada i l'ha incrementat a 900 euros el 2019. Per tant, complir l'acord anterior del Govern de Rajoy suposaria una rebaixa de l'SMI. Poc després, Casado va declarar que no havia afirmat que aplicaria la mesura si era escollit president del Govern espanyol i va criticar que són « fake news».

D'altra banda, part del revestiment de la façana de la seu del PP al carrer de Gènova de Madrid va caure ahir a la tarda quan dos operaris treien la lona amb la bandera espanyola per col·locar-hi una pancarta electoral del 28-A. Fonts del partit van confirmar a l'ACN el despreniment i van assegurar que no va provocar danys a cap vianant, tot i que les forces policials van haver d'intervenir-hi.