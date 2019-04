Els espies van col·locar les balises al cotxe de Puigdemont al pàrquing d'un hotel

Els presumptes espies de l'expresident Puigdemont van aprofitar les reunions que mantenia durant els primers mesos de l'exili a l'Hotel Husa President Park de Brussel·les per col·locar als seus cotxes dues balises de seguiment.

Segons fonts properes a les investigacions de la policia belga, el primer dispositiu de seguiment es va col·locar al Renault Espace el dia 2 de febrer al matí mentre era a l'aparcament de l'establiment. El segon s'hauria col·locat dos dies més tard, el 4 de febrer, al mateix hotel. Els experts belgues van determinar que abans de ser col·locats es van preparar tècnicament amb «material d'alta qualitat i mans expertes», probablement a la zona d'Arquennes, un municipi a vint minuts de Waterloo i a quaranta de la capital.

Per tant, podria haver-hi fins a tres localitzacions relacionades amb la presumpta operació d'espionatge: l'hotel d'una cadena de Brussel·les on va trucar breument una de les targetes SIM vinculada a les balises –el Thon Bristol Stephanie, on s'allotjava el fiscal Carlos Bautista Samaniego–, l'hotel President Park, on es van col·locar físicament les balises, i un espai sense confirmar a la zona d'Arquennes.