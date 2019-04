L'ANC dona suport a les llistes municipals que treballin per la independència

L'ANC dona suport de cara a les eleccions municipals del 26 de maig a les candidatures "que treballin per la independència i per la implementació de la República catalana". A través d'un comunicat, l'entitat precisa que "no n'hi ha prou que diguin que són independentistes" perquè ara ja no és el temps de voluntats sinó de treballar-hi. L'entitat demana als partits independentistes que no pactin cap formació de govern municipal amb els partits que van donar suport al 155, és a dir, PSC, PP i Cs. L'ANC també fa peticions als futurs governs municipals, entre elles, que paguin impostos directament a l'Agència Tributària Catalana.

Altres demandes de l'ANC a les candidatures i futurs governs municipals són exigir que la xarxa de fibra òptica sigui pública, apostar per empreses deslligades del poder polític i econòmic de l'estat espanyol, així com afavorir el consum de proximitat.

L'entitat defensa que la República catalana ha de tenir presència immediata a tots els municipis, ja que són "la primera frontera de contacte amb una ciutadania amatent de percebre els avantatges tangibles dels valors republicans".

En la línia del posicionament de l'ANC de cara a les eleccions espanyoles del 28-A, l'entitat també demana als partits independentistes que no pactin cap formació de govern municipal amb els partits que van donar suport al 155. I els insta a fer pactes entres les candidatures independentistes per "no dependre del vot d'altres i començar a fer República des dels ajuntaments" per tal de pressionar el Parlament i el Govern perquè la implementin.