Macron alerta que la pròrroga del Brexit no està garantida

El president francès, Emmanuel Macron, va alertar ahir que no està garantit que els 27 concedeixin una nova pròrroga per retardar el Brexit per salvar l'acord que eviti un divorci caòtic, mentre que la cancellera alemanya, Angela Merkel, va assenyalar que la prioritat és una ruptura ordenada, amb la condició que les eleccions europees se celebrin també al Regne Unit. «En aquest moment, al meu entendre, no hi ha res garantit», va assegurar en declaracions a la premsa a Brussel·les, en arribar a la cimera extraordinària en què els líders de la UE a Vint han de decidir si concedeixen una nova pròrroga al Regne Unit i sota quines condicions.

May vol retardar el Brexit fins al proper 30 de juny, per guanyar temps per negociar amb l'oposició que lidera Jeremy Corbyn una solució que salvi l'acord de retirada i eviti un divorci caòtic.

El bloc, però, dubta que conservadors i laboristes puguin construir aquest consens les properes setmanes i estudia concedir-li una pròrroga llarga, d'aproximadament un any, subjecta a condicions com ara celebrar les eleccions europees de maig i assumir que no bloquejarà els avenços de la UE mentre sigui Estat membre.

França és el país que ha parlat més obertament dels seus dubtes pel que fa a donar més temps al Govern britànic, per la falta de suports al Parlament britànic a l'acord de divorci i pels riscos que planteja per al projecte europeu tenir a la taula de presa de decisions un país amb agenda pròpia per estar ja de sortida. Macron va mostrar-se molest ahir pels «rumors» que donen per fet un ajornament a llarg termini.