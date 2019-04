Netanyahu es proclama guanyador de les eleccions parlamentàries israelianes

El primer ministre israelià i candidat a la reelecció, Benjamin Netanyahu, es va dirigir ahir als seus votants després que es fessin públics els primers resultats de les eleccions generals de dimarts i es va mostrar confiat de poder formar govern.

L'actual cap de l'Executiu israelià va prendre la paraula a la seu electoral del seu partit, el Likud, a la ciutat de Tel Aviv, i es va adreçar als 300 simpatitzants que es van acostar a oferir-li el seu suport.

«Estic molt entusiasmat per la nostra tremenda victòria», va començar, després d'haver donat gràcies una vegada i una altra als assistents, als membres del seu partit i a la seva dona, la Sara, que va besar abans i després del discurs, i que no es va separar d'ell durant l'acte. «Sento una emoció molt gran pel suport de la gent d'Israel, que ha confiat en mi i aquesta vegada més que mai», va afegir Netanyahu, amb un to que indicava agraïment.

El públic, majoritàriament homes religiosos, celebrava cadascuna de les seves paraules, corejava el nom de la seva dona i fins i tot va fer onejar alguna bandera de suport al president nord-americà, Donald Trump.