El Parlament avala el suplement de 814 milions d'euros que sol·licita el Govern

El Parlament va avalar, amb l'abstenció de l'oposició, el suplement de crèdit de 813,9 milions d'euros aprovat pel Govern, que servirà per afrontar noves despeses en pròrroga pressupostària, com alces retributives de treballadors públics i el retorn del 40% de la paga extra del 2013.

Concretament, el Parlament català va convalidar ahir el decret llei 7/2019, del 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat per al 2017, amb els vots a favor de JxCat i ERC i l'abstenció de tota l'oposició, formada per Cs, PSC, comuns, CUP i PPC.

El Govern català va haver de promoure aquest suplement de crèdit en no haver pogut aprovar els pressupostos per a aquest any, amb l'objectiu de sufragar, principalment, l'increment retributiu autoritzat per al 2017, 2018 i 2019 per als treballadors públics.

El Govern funciona amb una pròrroga dels pressupostos del 2017, els últims que es van aconseguir aprovar.