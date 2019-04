Pedro Sánchez no descarta concedir l'indult als presos

El president del Govern, Pedro Sánchez, no va voler pronunciar-se sobre la proposta que va fer Miquel Iceta que s'indultés els líders independentistes, i va evitar descartar aquesta possibilitat. Va afirmar que no es pronuncia ara sobre aquesta qüestió perquè és el president del Govern i ha de respectar la feina de jutges i fiscals, la independència del poder judicial i el principi de presumpció d'innocència.

En tot cas, va deixar clar que, «una vegada hi hagi sentència, el poder polític haurà de posicionar-se», alhora que va defensar el seu compromís, «demostrat aquests anys», amb la «integritat territorial, la sobirania nacional i la Constitució espanyola», recordant de nou el seu suport a l'article 155 de la Constitució davant els trencaments de la Carta Magna i de l'Estatut català que havien portat a terme els líders independentistes. Un menyscapte que es va restituir amb una «resposta ferma, serena i proporcional», va insistir.

En aquest sentit, el líder del PP, Pablo Casado, considera que el cap de l'Executiu havia «reconegut» que hi haurà indult als líders independentistes de l'1 d'octubre que estan sent jutjats pel Tribunal Suprem. Es va mostrar convençut que si guanya el PSOE les eleccions generals hi haurà indults, mediació internacional i consulta d'autodeterminació.

«Igual que no ha negat que tornarà a pactar amb els separatistes i igual que no ha negat aquesta via de mediació internacional, per la qual també li han preguntat i que no ha rebutjat», va afirmar, per afegir que Sánchez «farà exactament el que li demani Torra, com ja va fer a Pedralbles», en al·lusió a la trobada que tots dos van celebrar en aquest palau el mes de desembre passat.



Autònoms

Per part seva, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, es va comprometre a ampliar d'un a dos anys la tarifa reduïda en les quotes que paguen els nous autònoms, de manera que durant aquest període només hagin d'abonar 50 euros al mes.

Rivera també va proposar que els que tinguin uns ingressos inferiors al salari mínim no hagin de donar-se d'alta a la Seguretat Social ni pagar quotes fixes cada mes, i tampoc aquells que realitzin la seva activitat de forma no habitual. Aquests autònoms no haurien de pagar IVA i només estarien obligats a fer una declaració de la renda anual.