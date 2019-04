Unes 5.000 persones exigeixen un millor finançament per a la inserció de persones amb discapacitat

Amb el lema 'Amb la meva feina no s'hi juga', unes 5.000 persones segons DINCAT i 3.000 segons la Guàrdia Urbana s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar una solució a l'administració per evitar la pèrdua de 1.600 llocs de treball els propers mesos a causa de l'augment del salari mínim interprofessional que ha fet inviables els centres especials de treball, segons DINCAT. La marxa ha sortit de la delegació del govern espanyol, on els organitzadors han lliurat el manifest a la delegada Teresa Cunillera, s'ha aturat al Departament d'Economia, on han estat rebuts pel cap de gabinet del vicepresident, Pere Aragonès, i ha acabat davant el Departament de Treball, on s'han reunit amb el secretari Josep Ginesta i el director d'Economia social, Josep Vidal.

L'Associació Empresarial d'Economia Social de DINCAT denuncia que fa 10 anys que les entitats que treballen amb les persones amb discapacitat intel·lectual i amb especials dificultats (trastorns mentals severs, paràlisi cerebral, entre altres) defensen el model català ''d'èxit''.

La vicepresidenta de l'Associació Emprersarial d'Economia Social de DINCAT, Amèlia Clara, ha xifrat en 40 milions d'euros la inversió necessària per al sector de la discapacitat, una quantitat que segons Clara, hauria d'assumir tant la Generalitat de Catalunya com el govern espanyol. Per Clara és ''la xocolata del lloro'' i critica que les dues administracions es donin la culpa una a l'altra. Segons ha explicat Clara, l'estat no ha destinat a Catalunya el mateix que a altres comunitats, i per això, reclamen ''tot l'import que correspon'' per a Catalunya. Des de la Generalitat, per la seva banda, ha dit Clara que han augmentat la partida en 7,5 milions d'euros però considera que són ''insuficients'' per poder arribar a cobrir totes les necessitats.

La marxa d'aquest dijous ve motivada per l'increment del salari mínim interprofessional que no ha anat acompanyat, segons el sector, d'un major finançament a les entitats que ofereixen aquests llocs de feina. Per Clara, és una bona notícia aquest increment, i assegura que si no se soluciona la situació, es veuran abocats a acomiadar 1.600 persones els propers mesos i fins a 10.000 a llarg termini. Per Clara ''ens estem carregant el model català'' que considerar d'èxit sorgit de la societat civil en època encara de la dictadura per garantir els mateixos drets a totes les persones. De moment, ha dit la vicepresidenta de l'associació, les entitats han suportat els primers mesos d'increment salarial amb endeutaments i ha recordat que les tarifes per aquests serveis porten 10 anys congelades.

La manifestació ha transcorregut en un ambient tranquil però reivindicatiu. Els assistents, persones amb discapacitat, cuidadors i familiars han cridat lemes com ''amb la meva feina no s'hi juga'' o ''ja n'hi ha prou'' i han demanat superar els 10 anys de congelació de les tarifes per als serveis socials. El color groc ha estat el predominant al llarg de tota la protesta ja que els manifestants s'han posat armilles grogues per ser més visibles i la majoria de cartells estaven escrits en papers dels mateix color.