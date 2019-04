Uns policies revelen que dos Mossos van seguir-los amb un cotxe l'1-O

Un inspector de policia va revelar que l'1-O va detectar als voltants d'un col·legi dos mossos de paisà amb armes i orelleres que, després de finalitzar la seva intervenció, van sortir ràpidament a perseguir els antiavalots en un cotxe a nom del departament de Presidència de la Generalitat.

Tres agents més que van declarar com a testimonis en el judici del procés no van especificar si eren o no mossos, encara que un d'ells va dir que per la seva experiència «eren policies».

Aquest episodi va ocórrer a les 13.30 hores a l'escola Pau Romeva de Barcelona, quan el cap de l'operatiu va ser informat que hi havia un cotxe de mossos al costat d'un altre no logotipat que al comandament policial no li va agradar gens, per la qual cosa va desplegar un equip de contravigilància. Poc després, el cap de l'equip va rebre una trucada d'un company que el va avisar que els ciutadans havien fet un setge de defensa després de ser advertits de l'arribada de la Policia i, per tant, recomanava avortar de moment la intervenció en aquest centre, on hi havia dos cotxes de mossos que bloquejaven l'accés.

Els agents van esperar i quan a les 14 hores van iniciar una segona aproximació, després de demanar als policies autonòmics que retiressin els vehicles, va ocór-rer «un episodi gravíssim» que, segons el cap policial, «va fer acreditar les sospites que tenia respecte a mossos».

Va succeir quan els agents de contravigilància van detectar en la part de darrere de l'escola dues persones de paisà que estaven camuflades. «Vam veure que eren mossos d'esquadra», va dir un, mentre que un altre va assenyalar que, «per la seva experiència, eren policies». Els dos restants no es van pronunciar sobre la seva suposada condició de policies autonòmics. Portaven uns micros de transmissió auricular i mitjans de transmissió ocults; un calçava botes tàctiques i l'altre portava una defensa extensible a la butxaca dreta. Als dos se'ls notaven les armes curtes que portaven sota la jaqueta. Els agents estaven en «actitud vigilant cap a l'actuació del col·legi» i pels gestos que feien, agafant-se constantment el coll de la dessuadora, «no paraven de comunicar mentre es produïa la intervenció» de la Policia Nacional.

Quan els antiavalots van finalitzar, van continuar els testimonis, aquestes dues persones van sortir corrent cap a un vehicle Seat Ibiza de color gris fosc i van començar a perseguir les unitats d'intervenció de la policia, com «fent seguiments». Els agents van anotar-ne la matrícula.