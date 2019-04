Sánchez accepta un debat a cinc que inclou a Vox el 23 d'abril

El president del Govern, Pedro Sánchez, accepta participar en un debat electoral a cinc bandes, amb els candidats del PP, Pablo Casado; Ciutadans, Albert Rivera; Unides Podem, Pablo Iglesias; i Vox, Santiago Abascal, el dimarts 23 d'abril a Atresmedia.

Així ho ha decidit aquest dijous el Comitè Electoral del PSOE en una reunió a Ferraz a poques hores que Sánchez arrenqui oficialment la campanya a Dos Hermanas (Sevilla).

Això suposaria que Sánchez no preveu participar en el debat a quatre -sense Vox- proposat per al dilluns 22 per TVE, ni en el 'cara a cara' amb Pablo Casado a Mediaset.

El Comitè Electoral justifica la decisió de debatre amb Vox en què representa una força política que presenta candidatures en totes les províncies d'Espanya i en què, segons l'enquesta preelectoral del CIS publicada aquest dimecres, supera el deu per cent d'intenció de vot a nivell nacional.

Un dels temors dels socialistes a l'hora d'acceptar el debat a cinc era que els poguessin acusar de 'blanquejar' a un partit d'extrema dreta que no té representació parlamentària a les Corts.

No obstant això, el convenciment que si els vetaven això només podia beneficiar el partit d'Abascal, mentre que si participa en el debat no guanyarà res, ha pesat més en la decisió final.

"El PSOE sempre ha cregut que els debats enriqueixen la democràcia i suposen una oportunitat immillorable perquè la ciutadania conegui les propostes de les diferents forces polítiques i, per descomptat, ni el PSOE ni Pedro Sánchez veten a cap candidat, per molt llunyanes que els seus idees siguin de les nostres", assenyalen en el Comitè Electoral del PSOE.

Després de defensar que la democràcia és "debatre entre diferents, entre molt diferents i contrastar propostes per a Espanya", la direcció socialista sosté que el "debat és més ric com més plural, ja que en aquest cas representa millor totes les posicions polítiques existents a casa nostra".