Tensió per la presència d'Álvarez de Toledo en un acte de la UAB

L'assistència de la candidata del PP per Barcelona en les eleccions generals, Cayetana Álvarez de Toledo, en un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès, ha causat tensió quan més de 200 estudiants han protestat per la seva presència.



La candidata ha fet unes declaracions abans d'entrar a l'acte, com estava previst, i ha aconseguit entrar a la sala de la Plaça Cívica juntament amb el líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcaldable de Barcelona, Josep Bou, amb l'ajuda d'escortes i els Mossos d'Esquadra.



Per accedir-hi ha travessat el grup d'estudiants, cosa que ha provocat els moments de més tensió, i un cop dins, una vintena de mossos han començat a custodiar l'entrada i hi ha hagut cops de porra contra alguns estudiants. La candidata i altres membres de la comitiva popular s'han encarat als manifestants a crits de "Libertad". Un individu de la comitiva ha realitzat una la salutació feixista.