Torra reclama al PSC que se sumi a un «front comú» de demòcrates

El president de la Generalitat, Quim Torra, va reclamar ahir al PSC que se sumi a un «front comú» que creu que s'ha de crear entre les forces «demòcrates» del Parlament per poder aturar i lluitar contra la «repressió de l'Estat espanyol». Durant la sessió de control del ple del Parlament, Torra va recordar el processament de 30 alts càrrecs i ex-alts càrrecs de la Generalitat i ho va qualificar d'«escalada de repressió». «Ho demano a tota la cambra: callarem davant aquesta persecució a companys? Algú es creu que han malversat, desobeït i infringit lleis de secrets? Heu treballat amb ells i sabeu de la seva competència i rigor. Callarem i no denunciarem aquet pas més en la repressió?», va preguntar-se.

Per a Torra, l'Estat «no s'aturarà» en aquesta estratègia que denuncia com a repressiva. «Hem vist les clavegueres que han anat per l'independentisme, per Podem i per les esquerres. Després seran uns altres. Per això hem de fer front comú de demòccrates i demano a tota la cambra que no calli més quan l'Advocacia de l'Estat, que depèn del PSOE, pretén imputar votants de l'1-O. A això, el PSC s'hi ha de negar. En aquest front comú necessitem el PSC», va sentenciar dirigint-se als socialistes del Parlament.

A la mateixa sessió de control, el president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, va denunciar també com «els engranatges de l'Estat giren i se sent pudor de clavegueres», recordant els darrers processaments i els moviments de l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia en qüestions relacionades amb els independentistes o amb Podem.