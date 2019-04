5.000 persones exigeixen més diners per a la inserció dels discapacitats

Unes 5.000 persones, segons els organitzadors, van manifestar-se ahir al centre de Barcelona per demanar un finançament més bo que garanteixi la inserció laboral de les persones amb discapacitat. La Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat) va convocar la protesta i va denunciar que la situació de molts dels centres especials de treball (CET) ha arribat «al límit» i que unes 1.600 persones amb discapacitat perdran la feina si les administracions no hi posen remei. Entre els manifestants, hi havia un grup d'unes 150 persones de la fundació bagenca Ampans.