Agents relaten al Suprem la complicitat de Mossos amb els votants per emportar-se urnes l'1-O

Diversos policies van relatar ahir els gestos de connivència i complicitat dels Mossos amb votants de l'1-O, que els corresponien amb «petons i abraçades» per permetre'ls treure urnes dels col·legis davant la seva «mirada indolent» i, fins i tot, sortejar-les entre els ciutadans per portar-les a cases particulars.

El tribunal del procés va escoltar els testimonis de 15 agents, a petició de la Fiscalia i l'Advocacia, que van actuar als col·legis per confiscar el material electoral o van fer tasques d'informació al voltant de centres de Barcelona, en els quals van informar de l'actitud d'alguns policies autonòmics que suggeria una col·laboració passiva i activa amb els votants. Els testimonis van explicar que els ciutadans van lliurar les urnes als Mossos «de forma amistosa», «en un ambient de cordialitat» i acompanyats de «petons i abraçades», però sempre al final de la votació i suggerint que no s'intentaven fets aïllats. Un escenari que, segons el parer d'un inspector, «no té gaire sentit», ja que el mandat judicial parlava de requisar el material per impedir la votació, però no després de realitzar-la i haver estat «congraciant-se amb les persones que eren allà». Aquesta forma d'actuar relatada ahir pels agents donaria suport a les tesis de la Fiscalia que els Mossos només van tancar els col·legis o es van apropiar de les urnes al final del dia, quan ja s'havia realitzat el recompte de vots.