Bèlgica va tallar el contacte amb Espanya per l'espionatge a Puigdemont

Els serveis d'intel·ligència de Bèlgica i Espanya van congelar les relacions durant dues setmanes l'abril del 2018 arran de l'escàndol de les balises col·locades sota el cotxe de l'expresident Carles Puigdemont, segons es desprèn de l'informe del comitè R del parlament belga, encarregat de controlar l'activitat dels serveis secrets i del qual ha tingut coneixement l'ACN a través de fonts properes.

En una reunió el 28 de març, un mes i mig després de la localització de les balises, els serveis belgues van avisar al seu enllaç espanyol que fer operacions al seu país sense autorització podria «perjudicar greument» les seves relacions.

A mitjan abril, després d'un correu electrònic, es van congelar les relacions, que no es van normalitzar fins a final de mes, el 26 i 27 d'abril, en el marc d'una reunió internacional. L'Estat, segon han indicat fonts properes a l'informe, mai ha admès a Bèlgica ser el responsable de la col·locació de les balises. Els espanyols no van admetre cap implicació dels seus serveis secrets, tot i les sospites del servei de seguretat belga, el VSSE.

L'espionatge contra Puigdemont va agafar per sorpresa els serveis belgues, que no tenien cap petició de col·laboració dels seus homòlegs espanyols per actuar al seu territori en aquesta línia. Més que d'activitats d'espies, es podria tractar de tasques de policies o personal deslligat de l'estructura oficial.