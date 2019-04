«Som catalans però com que no tenim nacionalitat no votarem»

Coincidint amb l'inici de la campanya electoral, ahir Safia El Aaddam i Ahmed Nasser El Alaoui van denunciar a Berga, en un acte organitzat per ERC, la seva impossibilitat de votar a les properes eleccions. Són nascuts a Catalunya, hi viuen, hi estudien i hi treballen, «però com que no tenim nacionalitat no votarem», van denunciar.

En les darreres setmanes han iniciat una campanya per denunciar la manca de voluntat «de l'estat d'agilitzar la burocràcia per facilitar la nacionalitat espanyola a persones que han vingut de fora i que treballen i viuen al territori, o bé, fins i tot, a algunes nascudes a l'Estat». Paral·lelament, fan una crida a les persones que no volen utilitzar el seu dret a vot a cedir-lo a aquelles que, tot i no tenir el dret per no disposar de la nacionalitat, sí que volen fer-ho. Jordi Niubó, de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, va mostrar el suport a la campanya a escala del Berguedà.

A l'acte d'ahir també hi va participar Najlae El Moussaoui, que, tot i que fa quinze anys que viu a Catalunya, no pot participar del procés electoral ni tampoc formar part d'una candidatura als propers comicis, tal com li havien proposat. El secretari d'Igualtat i Migracions de la Generalitat, Oriol Amorós, va afirmar que «existeix una anomalia democràtica quan hi ha persones que viuen al seu país i no poden exercir tots els drets com a ciutadans», i va anunciar una reforma legislativa per acabar amb aquesta discriminació, que cal portar-la al Congrés espanyol.