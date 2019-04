Cs i la CUP rebutgen el diàleg com a solució a la crisi política

El Parlament va advocar ahir pel diàleg «dins Catalunya i amb la resta d'administracions de l'Estat» per superar «la situació de bloqueig polític» derivada de «la triple crisi –social, institucional i democràtica– que està patint l'Estat».

Aquest és un dels punts d'una moció presentada per Catalunya en Comú Podem, que va comptar amb el vot favorable de JxCat, ERC, PSC-Units, els comuns i el PPC, i el rebuig de Ciutadans i la CUP. El ple va rebutjar renunciar a la via unilateral a la independència per 65 vots a 63 a causa de l'oposició de JxCat, ERC i la CUP. Un vot del PPC no es va comptabilitzar i els comuns tenen un diputat menys fins que s'incorpori a la cambra Conchi Abellán en substitució d'Elisenda Alamany. Així doncs, si no fos per això, la votació hauria quedat en empat.

La cambra legislativa catalana es va mostrar també contrària a una nova aplicació de l'article 155 a Catalunya, amb els vots de JxCat, ERC i els comuns, l'abstenció de PSC-Units i la CUP, i la negativa de Ciutadans i PPC. Els comuns van ser acusats per la resta de forces parlamentàries de presentar aquesta moció amb fins electorals i d'haver portat al ple el seu «programa electoral». La seva presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, en canvi, va defensar que els comuns han presentat a la cambra «unes qüestions de mínims» perquè «ja és hora de la claredat i la valentia».

En aquest sentit, va reclamar a ERC «que no faci de Convergència i Unió» i al PSC que no actuï com «la sucursal del PSOE».