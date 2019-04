Els sindicats d'educació convoquen una vaga el 16 de maig per recuperar l'horari lectiu anterior a les retallades

Els sindicats del sector de l'educació convocaran una vaga el 16 de maig vinent si el Departament no accepta que els docents recuperin l'horari lectiu anterior a les retallades, és a dir, 18 hores de classe a Secundària i 23 a Primària. Segons els sindicats, implantar la mesura el curs vinent suposaria una partida pressupostària de 45 MEUR que es podria implantar a través d'un decret llei. A banda, el professorat demana també reduir les ràtios i millorar altres condicions per fer front a la ''precarietat laboral'' , com ara la conversió dels terços de jornada a mitges jornades, l'estabilització del personal interí, el retorn del caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys o més personal de suport educatiu per atendre a la diversitat de l'alumnat.

Els sindicats USTEC-STEs, CCOO, Intersindical, ASPEPC-SPS i UGT han anunciat la convocatòria de vaga per pressionar l'administració i forçar una reunió de la mesa sectorial per negociar mesures i acordar regular mesures de millora del sistema a través d'un decret llei. Els sindicats fixen la seva major reivindicació en recuperar l'horari lectiu del 2010, abans de les retallades, que era de 18 hores a Secundària i 23 a Primària, i que es va veure modificat per la consellera Rigau, el 2011, i el ministre Wert, el 2012. Els sindicats van aconseguir la reducció d'una d'aquestes dues hores afegides amb l'acord del 2017, que va permetre donar llum verda als pressupostos de la Generalitat.

En aquell text es mostrava la predisposició del Departament en restablir l'horari lectiu del 2010 si hi havia disponibilitat pressupostària. Segons el portaveu d'USTEC-STEs, Ramon Font, ''primer va ser el 155, després no es posen d'acord amb els pressupostos'' i per això no s'ha donat aquesta recuperació de l'horari. Considera que ''els hauria de caure la cara de vergonya'' i exigeix al Departament que posi els recursos necessaris per fer-ho possible, uns recursos que han fixat amb 45 MEUR pel 2019, de setembre a desembre.

Font ha recordat que aquesta mesura ''s'espera molt als centres'' perquè el professorat necessita tenir ''la moral alta'' i que hi ha ''confiança i estima'' cap a la professió. Per Font, el sector no ha notat que el Govern ''el cuidi'' sinó que només han notat unes ''retallades extraordinàries'' que encara no s'han vist revertides malgrat els sis anys de creixement econòmic recent.

A banda d'aquesta reivindicació, els sindicats també volen reduir ràtios, evitar els tancaments de grups a la pública i recuperar altres condicions laborals com ara la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, l'estabilització del persona interí i substitut, el retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre a la diversitat de l'alumnat. També aposten per una formació professional pública i de qualitat i la retirada del decret de plantilles.

Per tot, els sindicats creuen que calen 100 MEUR, una xifra diuen, ''viable'', que implicaria la contractació de 7.000 nous docents, la plantilla necessària segons els sindicats, per recuperar l'activitat del 2010. Tot i això, els sindicats han recordat que la LEC demana invertir en educació un 6%, cosa que suposaria 10.000 MEUR més del pressupost actual, que és al voltant dels 5.000.

Pels sindicats és important arribar a un acord les properes setmanes perquè al mes de maig ja estan definides les plantilles i creuen que uns pressupostos a la tardor, seria ''un any més perdut''. Com a mesures de pressió a banda de la vaga, han anunciat altres mobilitzacions dels treballadors del sector.