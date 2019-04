La JEC denega la petició de Sànchez de fer un debat a la presó de Soto del Real

La Junta Electoral Central ha denegat la petició del cap de llista de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, de fer un debat a la presó de Soto del Real «per la manca de concreció» de la sol·licitud. Així consta en un acord fet públic ahir on la Junta assegura que «es fa referència a un hipotètic debat on no es detallen les seves característiques i ni tan sols es fa constar l'acceptació d'altres candidats que hi poguessin participar». La JEC tanca d'aquesta manera el cicle que aquest organisme va obrir quan va traslladar al Tribunal Suprem la resposta a la petició de Sànchez. Dimarts passat el Suprem va dictar una providència on li tornava la pilota argumentant que no és competent per autoritzar o no un debat a Soto del Real.

Sánchez va plantejar un debat electoral amb la resta de caps de llista per Barcelona el 28-A a la presó madrilenya davant la impossibilitat de fer campanya electoral, ja que està en presó preventiva. El cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, que també es troba en la mateixa situació, es va sumar a la proposta. Jaume Asens (En Comú Podem) també va dir que sí, mentre que Meritxell Batet (PSC), Inés Arrimadas (Cs) i Cayetana Álvarez de Toledo (PP) ho van rebutjar.

D'altra banda, la Junta Electoral Central (JEC) ha tancat la porta a la participació del cap de llista d'ERC a les eleccions del 28-A, Oriol Junqueras, als debats dels dies 15 i 16 d'abril a TVE, tal com demanava un escrit dels republicans en un escrit on constava la petició per assistir personalment o participar des de la presó també a altres actes electorals. La JEC desestima de ple la possibilitat que Junqueras surti de la presó perquè aquest organisme «no té competència per decidir sobre l'excarceració de presos». Pel que fa a la seva participació des de la presó, assegura que «no és possible» que Junqueras participi als debats dels dies 15 i 16 d'abril a TVE «per la manca de temps» amb què s'ha fet la petició. Per a la resta de dies, demana a Institucions Penitenciàries, que depèn del ministeri de l'Interior, que li faci arribar un informe abans del pròxim dilluns 15 d'abril a les 14 hores.

La JEC rebutja d'aquesta manera les dues primeres peticions de l'escrit d'ERC, que vol que Junqueras pugui oferir entrevistes a TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN durant els dies de campanya, i també que pugui participar als debats organitzats per TV3 i TVE. Al seu escrit, ERC ja apuntava que si no ho pot fer en règim de llibertat provisional «de forma subsidiària» se li permetés participar als debats des del centre penitenciari on es trobi en presó preventiva.

D'altra banda, el tribunal del judici del procés ha rebutjat per unanimitat la petició de llibertat provisional que van sol·licitar Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, candidats a les eleccions del 28-A, i de Joaquim Forn, cap de llista de JxCat per a l'alcaldia de Barcelona.

Al principi, els cinc candidats a les generals van demanar la llibertat al·legant una vulneració del seu dret de defensa i dels seus drets polítics en no poder fer campanya en igualtat de condicions. Forn, que a més ha estat citat per presidir una taula el 28-A, es va adherir després a la petició.

No obstant això, el Suprem no creu que el fet que es presentin a les eleccions generals –en el cas dels cinc primers– o a les municipals del 26 de maig –en el cas de Forn– no exclou la presó preventiva, perquè aquesta no implica cap vulneració dels seus drets polítics.

Té en compte el tribunal que la posada en llibertat dels sis acusats provocaria una «important disfunció» en el desenvolupament del judici i considera que els motius pels quals van ser empresonats segueixen concorrent i amb especial força «si valorem el moment del judici en què ens trobem». A més, segons el seu parer, el manteniment de la presó «és proporcionat i no vulnera el dret a la participació política dels acusats».