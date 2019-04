Junqueras considera un error fixar línies vermelles després del 28-A

El president d'ERC, Oriol Junqueras, creu que és un «error» fixar línies vermelles en els pactes postelectorals del 28-A perquè «a l'hora de la veritat es converteixen en un xec en blanc per a un govern tripartit d'extrema dreta».

En una carta dirigida a la militància el dia que comença la campanya electoral, el president d'ERC també avisa que ningú ha de regalar xecs en blanc al PSOE «que actuïn com a línies vermelles per a una veritable democràcia que passa per un referèndum inevitable». Junqueras es dirigeix al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per preguntar-li si després del 28-A «treballarà per una solució o continuarà empresonant idees i la democràcia». Finalment, anima els independentistes a guanyar per primera vegada a la història unes eleccions espanyoles.

De cara a les eleccions del 28 d'abril, Junqueras assenyala que «no valen excuses, només la victòria», i defensa que hi ha de nou l'oportunitat de «tornar a derrotar la repressió, la injustícia i la covardia». «Podem fer que per primera vegada l'independentisme gua-nyi unes eleccions espanyoles a Catalunya», va afegir.

Junqueras defensa en l'escrit que no hi ha ningú més independentista que ell i que ERC i, alhora, que no hi ha ningú més dialogant que el seu partit. Segons va defensar, el camí que s'ha de seguir és «mantenir la fermesa absoluta de les conviccions i la mirada posada en l'objectiu de la república catalana combinat amb la mà estesa i el diàleg». El líder dels republicans va contraposar aquesta actitud amb la del Govern espanyol, que s'«ha aixecat de la taula per por».

«Nosaltres no tenim cap por de defensar la independència de Catalunya, el dret a l'autodeterminació i a la vegada la necessitat de seure per trobar una solució política. Molts lideratges mundials ens han ensenyat que cal parlar, fins i tot, amb aquells que ens han tancat a la presó», va defensar.