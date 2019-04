Òmnium entrega al Síndic la pericial sobre el 20-S que va rebutjar el Suprem

Òmnium Cultural ha demanat al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que elevi a instàncies internacionals l'informe sobre el 20-S elaborat per Scotland Yard que el Tribunal Suprem no ha admès com a prova.

L'informe anglès conclou que aquell dia no hi va haver violència i que la Guàrdia Civil no va actuar amb criteris professionals.

El vicepresident de l'ens, Marcel Mauri, ha denunciat la «vulneració flagrant» de drets i llibertats que al seu parer pateix Catalunya des d'abans del referèndum de l'1 d'octubre.

Mauri també ha afirmat que l'informe és una prova «clau» que «trenca el fals relat de violència». També ha lamentat que el Tribunal Suprem hagi denegat «desenes de testimonis, proves i informes a la defensa de Jordi Cuixart», i en canvi «a l'extrema dreta de Vox (que actua d'acusació popular) li accepta tot».