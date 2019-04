Sudan: La junta militar promet un govern civil i es nega a extraditar Al-Bashir

La junta militar que governa al Sudan des del cop d'estat que va enderrocar aquest dijous l'anterior mandatari, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, ha anunciat que el país tindrà un govern civil, ha afirmat que parlarà amb els manifestants concentrats davant del Ministeri de Defensa i s'ha negat a extraditar l'anterior president sudanès.

"Nosaltres, com a consell militar en el nostre mandat, no entregarem el president a un altre país. Pot ser que el jutgem però no l'entregarem", ha assegurat en una roda de premsa a Khartum el cap del comitè polític de la junta castrense, el general Omar Zayn al-Abidin.

Al-Bashir està reclamat pel Tribunal Penal Internacional (TPI), que manté vigent una ordre de detenció per genocidi i crims contra la humanitat per la campanya contra la insurrecció ordenada pel mandatari a la regió de Darfur.

El representant de la junta castrense-sudanesa ha dit que les autoritats militars "no imposaran res al poble" i que aspiren a crear una atmosfera que faciliti el diàleg pacífic per a una transició.

A més, ha assegurat que l'autoproclamat Consell Militar de Transició planeja dialogar amb els manifestants que continuen mobilitzats en la protesta davant del complex del Ministeri de Defensa a Khartum.

El general Al-Abidin ha assegurat que els que han matat manifestants en les protestes contra el Govern seran portats a judici però també ha deixat clar que les autoritats militars no permetran que se segueixin bloquejant.

A més, ha afirmat que la solució per a la crisi que viu el país arribarà dels manifestants i no de les Forces Armades. "Som protectors de les demandes del poble i això és per consens de les entitats polítiques", ha indicat. "No tenim cobdícia pel poder", ha assenyalat el representant de la junta castrense.

El representant del consell militar ha dit que la junta no té interès per quedar-se al poder i ha assenyalat que la transició es podria resoldre en un mes si es gestiona "sense caos", la qual cosa permetria que llavors se cedís el control del país.

El cap de la junta castrense, Ahmed Awad Ibn Auf, va assegurar aquest dijous, després d'enderrocar l'anterior president, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, que les autoritats castrenses governaran el país durant un període de dos anys per canalitzar la transició i celebrar unes eleccions.