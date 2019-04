Theresa May demana al Parlament britànic que s'aprovi el Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va criticar ahir les condicions imposades pels 27 per a la nova pròrroga del Brexit, fixada fins al 31 d'octubre, i va demanar al Parlament britànic que doni llum verda al procés de sortida de la Unió Europea.

En una compareixença davant la Cambra dels Comuns, May va dir que la pròrroga acordada amb els 27 és un «compromís», però va destacar que és el Parlament britànic el que decidirà la data en què abandona la Unió Europea i com ho fa.

May va assenyalar que dimecres va deixar clar el seu rebuig a les «estrictes condicions» que han posat els 27 per a aquest nou ajornament de la data d'entrada en vigor del Brexit i va subratllar que el Regne Unit sempre ha estat un país «responsable».

La premier va deixar clar, a més, que la Cambra dels Comuns serà la que decidirà si el Regne Unit participa en les properes eleccions al Parlament europeu. Per això, va emplaçar els diputats de la Cambra dels Comuns a arribar a un acord per tirar endavant el procés de sortida del bloc comunitari i complir «el que el poble britànic va votar».

May va admetre que les converses amb els laboristes per tancar un acord sobre el Brexit són «incòmodes» i va afirmar que, en cas que fracassin, el seu Executiu està preparat per impulsar unes noves «votacions indicatives» al Parlament sobre els nous passos que caldrà adoptar per a materialitzar la sortida de la UE. «Si volem fer efectiva la sortida, hem de començar aquest procés aviat», va explicar May, que va avisar els diputats que el Consell Europeu va reiterar dimecres que el Tractat de Retirada «no pot ser reobert».

May va lamentar la «pressió» a què sotmeten les autoritats comunitàries al Parlament britànic. Després d'explicar que a pesar dels esforços de «totes les parts» no s'ha assolit encara el consens per aprovar en els Comuns el pacte sobre el Brexit, May va reclamar a les formacions que treballin juntes per aconseguir superar aquesta situació.

A continuació, May va respondre a un diputat que el Govern no ha ofert en cap cas la possibilitat d'«un segon referèndum», una opció que la cambra baixa ja ha descartat en dues votacions.

Per la seva part, el líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, va emplaçar el Govern a dialogar per tirar endavant el Brexit i va deixar clar que si no s'arriba a un consens, «les línies vermelles s'han de moure».

Mai va contestar-li que les seves converses amb els laboristes han estat «serioses» i va assenyalar que hi ha d'haver compromisos «per les dues parts». Finalment, va afirmar que no caldrà celebrar eleccions europees si els diputats britànics aproven aquest mes l'acord sobre el Brexit.

D'altra banda, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, va considerar ahir que la pròrroga de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea acordada entre els caps d'Estat i de Govern del club comunitari és una «bona notícia» per al turisme a Catalunya. «Hem guanyat uns mesos de tranquil·litat per a l'economia catalana», va afirmar Valls.