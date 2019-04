Torra desisteix de recórrer la seva investigació al TSJC per mantenir els llaços grocs

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha desistit de recórrer la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'investigar-lo per desobediència per desoir l'ordre de la Junta Electoral central (JEC) de retirar els llaços grocs d'edificis públics.

En un acte, el magistrat instructor, Carlos Ramos, acorda diverses diligències d'investigació en el marc d'aquesta causa, una vegada Torra no ha recorregut l'admissió a tràmit de la querella de la Fiscalia per desobediència, i fixa una fiança de 15.000 euros per acceptar Vox com a acusació popular en el procediment. En el seu escrit, el magistrat acorda diverses de les diligències sol·licitades per la Fiscalia, abans de decidir si cita a declarar Torra, entre elles requerir al comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, que remeti un informe actualitzat sobre el «degut compliment» de l'ordre de la JEC perquè retiressin la «simbologia partidista» de les seus públiques de la Generalitat.