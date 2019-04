Asens assegura que els comuns són l'opció del «republicanisme efectiu»

El candidat dels comuns al Congrés, Jaume Asens, va reivindicar ahir la seva candidatura com la que «podrà treure els presos polítics de les presons», i va assegurar que són l'opció del «republicanisme efectiu» i no el de «la gesticulació i retòrica», en un retret als partits independentistes.

De fet, Asens va dirigir les seves crítiques a ERC, que va apuntar que un vot a ERC és «llançar una moneda a l'aire i jugar a la ruleta russa». Així, en un acte de campanya a Santa Coloma de Gramenet el candidat dels comuns els va recriminar que no siguin «creïbles» perquè «un dia diuen que volen pactar amb els comuns» i un altre «s'entenen amb el partit del 3% i les retallades». D'altra banda, i aquest cop en relació amb el PSOE, Asens va voler captar el seu votant i va adreçar-se als «socialistes de cor» perquè votin En Comú Podem si no volen «entregar les claus de la Moncloa a l'Ibex-35». Asens va carregar durament contra ERC i va assegurar que els té «desorientats» perquè un dia «diuen que no es presentaran a les eleccions i diuen traïdor a Puigdemont», i un altre que «no volen bloquejar a Madrid» o tomben els pressupostos «més socials de la història». A més, va alertar que amb el vot a ERC hi ha la possibilitat que el PSOE governi amb Ciutadans perquè ERC hagi bloquejat un govern progressista, i va defensar que ell vol evitar-ho.