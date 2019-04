La confessió del presumpte assassí de Laura Luelmo no es va gravar bé

La primera declaració davant la jutge del jutjat d'instrucció 1 de Valverde del Camino (Huelva) de Bernardo Montoya, investigat per matar la jove professora Laura Luelmo a la localitat d'El Campillo el mes de desembre passat, en què va confessar l'autoria del crim, no es va gravar correctament en no estar connectat un cable d'àudio a l'equip informàtic. No obstant això, la Fiscalia de Huelva «no veu que aquesta circumstància afecti», en existir una transcripció elaborada per una lletrada de l'Administració de Justícia. Segons van explicar fonts de la Fiscalia, la transcripció de la declaració té «la mateixa validesa» que un enregistrament d'àudio, si bé van apuntar que aquesta «no té la literalitat i l'apreciació» que sí que té l'àudio. En aquest sentit, el Ministeri Públic va assenyalar que anteriorment no existia aquesta tecnologia i les transcripcions eren la prova vàlida de les declaracions a les instruccions i els judicis.

En tot cas, el representant legal de Bernardo Montoya, Miguel Rivera, va assenyalar que davant la situació que no s'hagi registrat aquesta confessió i havent-hi una segona declaració exculpatòria del propi Montoya, no descarta demanar per a aquest la posada en llibertat. En aquesta línia, l'advocat defensor va explicar que per aquestes circumstàncies, unides al fet que algunes garanties processals «brillen per la seva absència», no descarta demanar «una mesura o una altra». Així, va afirmar que dilluns que ve anunciarà el proper pas a donar en la seva estratègia de defensa.

Cal recordar que Bernardo Montoya segueix intern a la presó de Morón de la Frontera (Sevilla), després d'ingressar-hi el dia 22 de desembre a la matinada.