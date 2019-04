Corbyn demana a Theresa May que impedeixi l'extradició d'Assange

El líder de l'oposició laborista, Jeremy Corbyn, va demanar a la primera ministra britànica, Theresa May, que impedeixi l'extradició de Julian Assange, detingut dijous després de gairebé set anys de tancament a l'ambaixada equatoriana de Londres. «El Govern hauria d'oposar-se a la seva extradició per treure a la llum les atrocitats de les guerres de l'Afganistan i l'Iraq», va escriure Corbyn a Twitter.

«No pots arribar a una casa que t'acull amb afecte, que et dona menjar, que et cuida i després començar a denunciar l'amo de la casa», va afirmar el president equatorià, Lenin Moreno, en afirmar que «la paciència de l'Equador té el seu límit: som tolerants, però no estúpids, s'ha tret l'asil a aquest malcriat».

Per part seva, l'exjutge i cap de l'equip d'advocats d'Assange, Baltazar Garzón, va assegurar que el fundador de Wikileaks no tindria un judici just als Estats Units, que «persegueix políticament» qui va mostrar al món «les violacions sistemàtiques de drets humans» d'aquest país. «És una contradicció que s'intenti perseguir Assange, que va posar a disposició del món sencer les violacions sistemàtiques de drets humans dels Estats Units, tant a l'Iraq com a l'Afganistan, i que no s'investiguin les pròpies atrocitats», va dir.

En aquest sentit, l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans va demanar a les autoritats pertinents que garanteixin que el fundador de Wikileaks rebi un judici just.