Crítics d'EUiA rebutgen «represàlies» de Nuet

El sector crític amb el fins ara líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, va anunciar que «no accepta» les baixes de membres del consell nacional de la formació, ordenades per la direcció com «represàlia política», i que emprendrà «mesures polítiques i legals» per revertir la situació. Així ho van acordar dijous a Cornellà de Llobregat integrants del sector crític amb Nuet, que malgrat ser coordinador general d'EUiA, formació integrada en les candidatures d'En Comú Podem, ha optat per sumar-se a la llista d'ERC al Congrés per al 28-A.