Cs porta a la JEC un reportatge de TV3 sobre els familiars dels presos

La líder de Ciutadans a Catalunya i candidata per Barcelona en les eleccions generals, Inés Arrimadas, va anunciar ahir que el seu partit ha presentat un recurs davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona contra un reportatge que va emetre TV3 aquest dimarts sobre els familiars dels presos independentistes. En una entrevista de TV3 que ha recollit Europa Press, va criticar aquest reportatge del programa Sense Ficció perquè el considera un «publireportatge dels candidats independentistes i dels familiars dels candidats» de JxCat i ERC en les eleccions generals. En el recurs, al qual ha tingut accés Europa Press, Cs considera que el programa «va tenir un caràcter clarament partidista, electoralista i obertament identificable» amb les candidatures de JxCat i ERC, per la qual cosa hi veuen una vulneració del principi de neutralitat i garantia del pluralisme polític. Segons Cs, el reportatge exclou la resta de candidatures electorals i per això sol·liciten a la Junta Electoral que estableixi mesures compensatòries a favor de les candidatures perjudicades i que imposi un expedient sancionador a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.