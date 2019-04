Detenen un exgeneral chavista buscat per narcotràfic

Agents de la Policia Nacional van detenir a Madrid l'exgeneral de la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) Hugo Carvajal, reclamat pels Estats Units per un delicte de narcotràfic. Carvajal, que té una carrera militar de més de 30 anys i va ser cap de la intel·ligència militar de Veneçuela, va guanyar notorietat el 21 de febrer passat, quan va gravar un vídeo en què reconeixia com a president encarregat Juan Guaidó. Contra Carvajal hi ha càrrecs per narcotràfic als Estats Units, que el 2008 li va imposar sancions per ajudar la guerrilla colombiana de les FARC a traficar drogues. El 2014 va evitar l'extradició als Estats Units, que el buscava en relació amb el Cártel de los Soles perquè el Govern holandès va considerar que el general retirat tenia immunitat diplomàtica. Carvajal passarà avui a disposició del jutge de l'Audiència Nacional Alejandro Abascal.

D'altra banda, el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, va defensar ahir les sancions dictades per la Casa Blanca contra el Govern de Nicolás Maduro, en resposta a les crítiques pel seu impacte en la població local.