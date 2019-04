El Diplocat reprèn l'activitat sota l'«atenta» vigilància del Govern central

El Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) va anunciar ahir la seva «reactivació», un any després, assegura en un comunicat, del seu «intent de liquidació» per part del «Govern espanyol, en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució».

El Diplocat, organisme impulsat per la Generalitat i que el Govern de Mariano Rajoy va iniciar les gestions per clausurar-lo durant l'aplicació del 155, va iniciar novament el seu camí el juliol del 2018, encara que no ha sigut fins ara quan s'ha reactivat la seva activitat.

En un comunicat, la institució va anunciar que, després «d'un any exacte del seu intent de liquidació» per part del «Govern espanyol», és el «moment de la reactivació».

En el text, l'entitat va assegurar que només es va mantenir tancada «des d'un punt de vista jurídic», però que en realitat «no ha deixat d'existir mai, malgrat que el personal va ser acomiadat i l'activitat pública es va detenir».

Des del 17 de desembre passat, la secretària general de la institució és Laura Foraster, que ha destacat que el «Diplocat seguirà sent una eina de país, plural i transversal i al servei de la internacionalització».

Diplocat va anunciar el seu retorn a l'activitat amb «una campanya per internacionalitzar la diada de Sant Jordi, per donar a conèixer la festa dels llibres i les roses a tot el món».

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va advertir ahir que el seu executiu estarà «atent» a les activitats del Diplocat. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Delgado va assegurar que «algunes activitats» del Diplocat poden superar «el que està legalment permès i previst», i «en aquests casos estem a la línia de la possible malversació de fons públics».



Sense compromís

Delgado també va justificar que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no es comprometi a no indultar els presos indpendentistes, tal com li demanen els líders del PP i de Cs, Pablo Casado i Albert Rivera.

Segons la ministra de Justícia, Sánchez no es pronuncia en cap sentit perquè primer cal esperar la sentència del Tribunal Suprem sobre aquest cas, tal com va dir «de manera constant» el mateix Sánchez. «No es pot fer justícia ficció», va dir.

Preguntada sobre un possible compromís de Sánchez respecte a un indult en el cas d'eutanàsia de la setmana passada, Delgado va insistir que el president espa-nyol no es va comprometre tampoc a indultar i que només va expressar la seva «sensibilitat» davant una «situació dramàtica».